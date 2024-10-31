«В игре забываю, что на мне около 30 кг хоккейной амуниции» — вратарь Милена Третяк

Голкипер челябинской команды «Белые медведицы» поделилась секретами своей профессии

Ее рост — 164 см. Но все меняется, когда она надевает хоккейную экипировку. Она — голкипер челябинской хоккейной команды «Белые медведицы». Вся вратарская форма, включая защитное снаряжение, весит около 30 кг. Но уже после 10 минут игры она тяжелеет, потому что становится мокрой от пота. Милена Третяк заверяет, что такой ноши во время игры не замечает, а еще в эксклюзивном интервью нашему корреспонденту поделилась маленькими секретами из жизни большой и дружной команды. Сегодня у Милены Третяк профессиональный праздник — Международный день хоккейного вратаря.

«Зачем мне эта косметика? Из-за маски ее все равно не видно!»

— Милена, этот праздник в хоккейной среде как-то отмечается? Сегодня особенный для тебя день?

— Я знаю, что есть такой праздник, но большого значения ему никогда не придавала. Обычный день, нет каких-то особенных чувств и настроения по этому поводу. Возможно, связано это с тем, что этот праздник не так широко отмечается, как Новый год допустим.

— Но подруги по команде тебя поздравят?

— Скорее да, чем нет. Сегодня у нас тренировка. Наверное, в шуточной форме что-нибудь пожелают.

— А в кругу семьи?

— Мои родные и близкие в Москве, не так часто бываю в кругу семьи. Как правило, в летние каникулы или на новогодние праздники удается находить время навестить родителей.

— В такие дни можешь себе позволить вкусняшки? Какие именно?

— О да, но все равно ограничиваю себя, стараюсь не перебарщивать. Все должно быть в меру. Важно также и то, чтобы правильный распорядок дня был и здоровый сон.

— А ведь говорят, что чем больше габариты вратаря, тем больше у него шанс отбить шайбу.

— Для габаритных вратарей, возможно, это и актуально, но в моем случае так не скажу. Если я стану крупнее, то потеряю в скорости и движении, потому что мой рост невысокий для вратаря.

— Хоккейный вратарь действительно может потерять до 5 кг веса за один матч. Это тоже миф?

— Хм, даже не знаю, на весы на вставала и не замеряла.

— Экипировки у хоккеисток много, у вратарей — тем более. Сколько весит твой баул, который таскаешь с собой на матчи?

— Где-то около 28—30 кг. В аэропорту с этим частенько возникают проблемы. Багаж на одного человека не должен превышать 23 кг. Приходится как-то выкручиваться и распределять часть экипировки по другим девочкам в команде.

— А как быть с личными вещами? Тебе приходится быть избирательным и брать в «ручную кладь» только самое необходимое?

— Да, беру только все самое нужное. О типовом женском наборе косметики приходится забыть. Помада, тушь и карандаш для бровей, а еще зубная щетка и гель для мытья — вот мой стандартный набор. Обычно беру с собой в поездки только то, что может понадобиться (футболки, запасные штаны, носки и другие предметы первой необходимости). То есть у меня не совсем обычная для девушек ручная кладь.

— Испытываешь дискомфорт по этому поводу? Девочки ведь всегда хотят выглядеть красиво…



— Нет, все нормально. Я нравлюсь себе такая, какая есть, и без всякой косметики. Да и зачем она мне нужна на выездных матчах? Из-за вратарского шлема люди все равно толком и не увидят, какие у меня губы или ресницы (смеется). Да и с практической точки зрения так надежней: косметика, даже самая водостойкая, может потечь во время матча…

«Своими секретами и чувствами могу поделиться с мамой и близкими подругами»

— Хоккеистки по своему характеру и темпераменту отличаются от основной массы девушек?

— Возможно. Но интересы у нас, да, могут быть разными. Обычная девушка будет радоваться новой сумочке или туфлям, а я буду в восторге от новых хоккейных коньков или крутого шлема. Но не думаю, что между нами нужно проводить какие-то параллели. Все зависит от самого человека. Скажем, я хорошо общаюсь и нахожу общий язык с людьми разных профессий. И подруги у меня не только хоккеистки.

— Быть в женском коллективе может быть сложным челленджем: зависть, сплетни, разговоры за спиной… К хоккейной команде это может относиться?

— Не думаю. Все-таки у нас есть общий интерес и увлечение, мы все работаем на один результат, на благо команды.

— А делитесь между собой секретами? Мне кажется, это парни могут рассказать о своих любовных приключениях, девушки об этом стараются не говорить.

— Это уже зависит от доверия к человеку и того, насколько ты ему доверяешь. Я сама по себе хоть и открытая девушка, но на такие темы стараюсь не разговаривать. Своими чувствами могу разве что с мамой поделиться и близкими подругами.

— Ты с юных лет в хоккее… Не задавала себе вопросы: а что могло бы быть, если не хоккей?

— У нас в Подмосковье, в Истре, были секции по футболу, боксу, плаванию и танцам. Наверное, могла оказаться в каком-нибудь из этих направлений. Или в художественной школе. Вообще, в детстве у меня были в основном тренировки и школа. На тренировки надо было ездить в Зеленоград, а это около полутора часов дороги каждый день. Но надо было еще учиться, делать уроки… Свободного времени практически не оставалось. Домой после тренировки возвращалась поздним вечером, доделывала уроки — и спать. И так каждый день…

— Такой график и режим сформировали у тебя характер и дисциплину?

— Думаю, да! Хотя тогда хоккей не воспринимала больше как хобби, учеба была на первом месте. Тогда еще не было понимания того, что хоккей станет неотъемлемой частью моей жизни и что я буду заниматься им профессионально.

— Но сейчас уже учеба закончилась, верно?

— Да, в этом году получила диплом, специальность — спортивный менеджмент. Есть желание остаться в спорте после завершения карьеры.

«Вратарь на льду пашет не меньше, чем полевые игроки»

— Мы уже выяснили, что у тебя тяжелый баул, который приходится с собой таскать в поездках на матчи. А сколько будет весить вся вратарская амуниция, если ее сложить?

— Около 25—30 кг. И то если форма сухая. Если она мокрая, то будет весить больше.

— Серьезно?! То есть через пять минут после начала матча ты уже потная и всю игру вынуждена носить на себе такой груз?

— Ну да, есть такое. Но вообще-то, я к этому уже привыкла. Во время игры не обращаешь внимания на это. И эту ношу практически не ощущаю. Технологии стали выше, сейчас делают облегченную форму. Все делают для комфорта и быстрого передвижения в воротах.

— То есть вратарь реально пашет на льду не меньше, чем полевые игроки.

— Конечно! Он ведь все 60 минут на льду, времени на отдых практически нет. Лишь в короткие паузы во время игры можно выдохнуть.

— Мне кажется, в психологическом плане сложно выдерживать такую нагрузку — нужно быть в постоянном напряжении и концентрации?

— Ага, особенно если соперник много атакует, нагружает бросками.

— Вы ведь с мужчинами-хоккеистами выполняете примерно равный объем работы, но оплачивается он совершенно иначе. Не обидно?

— А зачем смотреть в кошелек другого человека? Нет, мы все понимаем, что мужской хоккей у всех в приоритете, он вызывает большой зрительский интерес. И мы к этому идем. Наша лига тоже развивается, стремится к тому, чтобы стать успешней.

— Может быть, нужно чаще и больше таким красивым девушкам, как ты, популяризировать хоккей? Выкладывать посты, общаться с аудиторией, делиться с ней красивыми и откровенными снимками…

— Помню, как-то ЖХЛ организовала необычный фотосет на календарь с хоккеистками из разных команд. Я тоже пару раз участвовала в таких съемках. Была тематика с цветами. Мы фотографировались в нижнем белье, но его прикрывали цветы. У меня тогда было много тюльпанов.

— А мы можем опубликовать этот кадр?

— Конечно, почему нет? Он же стал публичным.

«Хочу завоевать кубок ЖХЛ в России, а Америка пусть подождет!»

— Ваш совместный снимок с Вячеславом Бутейцем во время летних каникул очень уж взбудоражил хоккейную общественность.

— Что касается снимка… Пресс-атташе команды «Белые медведицы» Максим Витальевич увидел эту фотографию в личных соцсетях. Спросил у нас, можно ли ее опубликовать. Мы со Славой посоветовались, он был не против. Но не думали, что этот снимок вызовет такой интерес в хоккейной среде.

— Следишь за тем, как складывается сейчас его карьера в Северной Америке? Смотришь матчи с его участием?

— Конечно, по возможности стараюсь смотреть все матчи любимого человека в прямом эфире. Так как часовой пояс разный, не всегда получается смотреть игры в прямом эфире, но записи потом пересматриваю. Конечно, я за него переживаю и в курсе всех его дел.

— В случае необходимости готова бросить все и поехать к нему? У спортсмена ведь часто хорошо складывается карьера, если рядом есть надежный тыл.

— Оставлю это личным.

— Но тебе в теории интересно было бы попробовать свои силы в Северной Америке?

— Почему бы и нет? Это же новый опыт, новые впечатления и ощущения. Я и здесь еще не реализовала в полной мере свой потенциал, есть куда стремиться и развиваться. Очень хочу с челябинской командой завоевать медали ЖХЛ, а лучше — поднять над головой кубок!

Фото: ЖХК «Белые медведицы» (Челябинск) и из личного архива Милены Третяк.