В гандбольном клубе «Динамо-Сунгуль» назначен новый гендиректор

Команду возглавил экс‑игрок челябинского «Полета» Андрей Косачев

Южноуральский гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» представил нового гендиректора. Им стал экс-игрок челябинского «Полета» Андрей Косачев, ранее возглавлявший Региональный центр спортивной подготовки по зимним видам спорта.

Новый руководитель южноуральского клуба сам в прошлом на профессиональном уровне занимался гандболом, выступал за дубль челябинского «Полета» и «УПИ-Патра» из Екатеринбурга. Выпускник УралГУФКа долгое время работал в подведомственном региональному Минспорту учреждении — Центре спортивной подготовки зимних видов спорта. С июня 2022 года Андрей Косачев занимает должность генерального директора ГК «Динамо-Сунгуль».

«У гандбола в Челябинской области большая история. Поэтому я искренне рад возглавить амбициозный коллектив и постараться вернуть ему былые традиции. В силу различных причин у нас в регионе остался один профессиональный гандбольный клуб, в прошлом году было принято решение объединить команды из Челябинска и Снежинска. Нужно приложить максимум усилий для того, чтобы гандбол в регионе стал узнаваемым и популярным видом спорта»,— сообщил корреспонденту Первого областного информагентства Андрей Косачев.

По словам нового гендиректора клуба, в ближайшее время клуб ждет ребрендинг. Прорабатываются различные варианты смены названия команды, символики, логотипа и т. д. В основу должна войти принадлежность клуба к Челябинской области, а не к историческим названиям команд областного центра или Снежинска, как это было ранее.

«Название команды должно консолидировать болельщиков области, а не разъединять. Тем более в концепции развития клуба одна из задач совместно с областной федерацией — помогать развитию вида спорта в существующих спортшколах и, возможно, новых точках роста гандбола региона. У детей должно быть понимание того, что если они выходят на профессиональный уровень, то будут выступать, защищая цвета клуба Челябинской области»,— подчеркнул Андрей Косачев.

Напомним, что в августе 2021 года областная федерация гандбола выступила с заявлением, в котором объявила об объединении гандбольных клубов «Динамо» (Челябинск) и «Сунгуль» (Снежинск). ИА «Первое областное» проанализировало сложившуюся ситуацию, придя к выводу, что это было единственно верным решением в сложившейся непростой финансовой ситуации.

В минувшем сезоне в чемпионате российской суперлиги ГК «Динамо-Сунгуль» занял 11-е место. В стыковых матчах за право остаться в элите южноуральский коллектив уверенно обыграл в двух матчах «ВГТУ-Воронеж».