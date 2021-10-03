Волейболистки челябинского клуба «Динамо-Метар» завоевали Кубок молодежной лиги

В финальном матче наша команда обыграла сверстниц из казанского «Динамо-Ак Барс» — 3:1

В Челябинске завершился «Финал четырех» Кубка молодежной лиги по волейболу среди женских команд. В решающем матче волейбольный клуб «Динамо-Метар» обыграл в четырех сетах «Динамо-Ак Барс-УОР» из Казани и выиграл трофей.

В том, что именно челябинская «молодежка» один из главных претендентов на победу в турнире, стало ясно еще по итогам полуфинального этапа отбора. В них наша команда показала высочайший уровень игры, победив на групповом этапе у пяти соперников, не отдав никому из них и сета. Решение доверить «Финал четырех» Челябинску еще больше увеличило шансы «Динамо-Метар» завоевать трофей.

Вчера, 2 октября, состоялись полуфинальные поединки. В первом из них казанская команда без проблем разобралась с «Тюмень-Прибоем» в трех сетах. А в другом получился затяжной и нервный поединок. «Динамо-Метар» хоть и победил тульскую «Тулицу-2», но затратил для этого максимум усилий. Чего только стоит счет в первом сете — 37:35! Второй наша команда проиграла, однако в третьем и четвертом сумела-таки вырвать победу.

Как и ожидалось, финальный матч получился таким же напряженным. И все же хозяева площадки смотрелись убедительней. В стартовых двух сетах они были сильней на блоке и приеме, старались проводить разнообразные атаки. Как результат — 25:22 и 25:16. Однако в третьем периоде команда из Татарстана смогла найти свою игру, сократив разрыв в счете. К счастью, развить успех в четвертом сете у нее не удалось. Взяв себя в руки, игроки «Динамо-Метар» провели партию предельно собрано, выиграв с крупным счетом — 25:10 в сете и 3-1 по сетам!

Напомним, что в прошлом сезоне «молодежка» челябинского «Динамо-Метар» также вышла в «Финал четырех», однако в полуфинале уступила «Локомотиву-СШОР» из Калининградской области. В матче за третье место наша команда обыграла «Подмосковье». Победителем турнира стал «Динамо-Ак Барс-УОР» из Казани.