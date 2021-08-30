В Еманжелинске открыли новый скейт-парк

Спортивную площадку построили к 90-летию города

В минувшие выходные в Еманжелинске в торжественной обстановке открыли новый скейт-парк. Спортивная площадка стала хорошим подарком жителям на юбилей города, который отметил свое 90-летие. В церемонии открытия скейт-парка принял участие глава района Евгений Светлов, сообщает пресс-служба администрации Еманжелинского муниципального района.

Идея создания скейтбордной площадки в местном городском сквере возникла после опроса жителей, которые поддержали проект. Скейт-парк был включен в программный перечень объектов по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Глава Еманжелинского района Евгений Светлов поздравил молодежь с открытием в городе еще одного места для занятий физической культурой и спортом. Он отметил, что площадка получилась современной и качественной. Принял участие в торжественном открытии скейт-парка и руководитель Федерации скейтбординга Челябинской области Анатолий Янченко. Вместе с ведущими спортсменами региона он поделился своими умениями на мастер-классах.