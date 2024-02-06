В дни спартакиады в Златоусте будет курсировать бесплатный автобус

Глава города рассказал, как будет организовано движение для гостей спортивного праздника

Организуют дополнительные парковки, закроют проезд для большегрузов и пустят спецавтобусы — глава Златоуста Максим Пекарский рассказал, как будет организовано транспортное движение в городе в дни проведения Всероссийской спартакиады.

Отдельно градоначальник предупредил гостей города, что им не стоит бросать машины на обочинах.

«В районе стадиона „Булат“ организовано пять автомобильных парковок. Места достаточно, поэтому оставлять машины на обочинах нет смысла, тем более что будет работать эвакуатор. На протяжении соревновательных дней (10, 11, 13, 16, 17 и 18 февраля) для зрителей до лыжно-биатлонного комплекса и обратно будет курсировать общественный транспорт. Начало маршрутов — на остановках „Агат“ и „5-й мкрн“. На автобусах будет нанесена символика спартакиады, поэтому их легко будет узнать. Проезд бесплатный», — рассказал Максим Пекарский.

На все время состязаний движение большегрузов по объездной дороге, связывающей улицу Аносова и район машзавода, будет запрещено. Напомним, с 10 по 18 февраля в Златоусте пройдет один из этапов Всероссийской зимней спартакиады. Сильнейшие биатлонисты страны будут бороться за награды в таких дисциплинах, как спринт, гонка, смешанная эстафета и масс-старт.