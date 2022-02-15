В четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира сборная России сыграет с Данией

Определился соперник нашей команды на ОИ‑2022 в Пекине

Сегодня, 15 февраля, стал известен соперник россиян по четвертьфиналу олимпийского хоккейного турнира — им стала сборная Дании. В первом раунде плей-офф наши соперники обыграли латышей (3:2). На групповом этапе сборная России обыграла датчан со счетом 2:0.

В олимпийском Пекине стартовал первый раунд плей-офф мужского хоккейного турнира. Сборная России его пропускает, поскольку заняла первое место на групповом этапе и автоматически гарантировала себе участие в четвертьфинале. Сегодня, 15 февраля, стал известен ее соперник. Датчане в упорном поединке сумели обыграть латышей со счетом 3:2 и выйти в следующую стадию турнира. В другой сетке плей-офф словаки с «сухим» счетом обыграли немцев (4:0).

На групповом этапе россияне уже встречались с датчанами. И с трудом обыграли соперников со счетом 2:0, забив второй гол в пустые ворота, когда викинги пошли ва-банк, сняв вратаря на шестого полевого игрока.

Четвертьфинальный поединок Россия vs Дания состоится завтра, 16 февраля, в 11:00 по челябинскому времени. В составе нашей команды выступают пять воспитанников южноуральской школы хоккея — Никита Нестеров, Вячеслав Войнов, Артем Минулин, Егор Яковлев и Сергей Телегин. Кроме того, в ней представлены два игрока, выступающих за магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор», — Андрей Чибисов и Владимир Ткачев.