В челябинской спортшколе по конькобежному спорту открыли набор детей на бесплатные занятия

В челябинской спортшколе по конькобежному спорту открыли набор детей на бесплатные занятия

В челябинской спортивной школе им. Л. П. Скобликовой открыли набор детей на бесплатные занятия для детей 9 лет в группы по шорт-треку и скоростному бегу на коньках. Руководство спортшколы приглашает всех желающих на вступительное тестирование, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Потенциальным будущим чемпионам предлагается сделать несколько контрольных упражнений на земле. Среди них бег на 30 и 500 метров, прыжок в длину с места, полный присед и другие. Проявившие себя мальчишки и девчонки 9-летнего возраста смогут быть зачислены в бесплатные группы подготовки по конькобежному спорту и шорт-треку.

Вступительное тестирование состоится в региональном центре по шорт-треку (ул. Коммуны, 96) 27 и 28 августа в 11:00, а также 30 и 31 августа в 9:00 и 15:00.