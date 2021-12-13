В Челябинской области на горнолыжном курорте «Солнечная долина» завершился пятый этап Кубка России по горнолыжному спорту. Любители горных лыж соревновались в дисциплинах «супер-гигант», «супер-комбинация», «слалом-гигант», «слалом», сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Участники соревнований приехали на курорт «Солнечная долина» из Самары, Нижнего Тагила, Озерска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Челябинска, Миасса, Снежинска, Белорецка, Хабаровска, Москвы, Уфы, Новосибирска, Перми.
Основными задачами проведения соревнований Masters cup являются: объединение спортсменов-любителей из разных регионов России, чтобы дать им возможность соревноваться по одинаковым правилам, повышать свой уровень катания и сравнивать достигнутые результаты.
«Горными лыжами занимаюсь 10 лет, каждый год ездим на соревнования. Мы, как правило, всегда в призерах. На соревнованиях всегда отличная атмосфера, с лета ждем начала сезона. Всегда с удовольствием приезжаем на „Солнечную долину“, здесь хорошие склоны, сезона начинается рано», — рассказал участник стартов Николай Стрелков.
Соревнования по системе РУС-Мастерс проводятся в России с 2013 года. Основные старты объединены в цикл соревнований Мастерс Кубок России (МКР), итоги которого подводятся как в отдельных дисциплинах, так и в общем зачете во всех возрастных группах.
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