В Челябинской области завершился этап Кубка России по фристайлу в дисциплине слоуп-стайл

В соревнованиях приняли участие 47 спортсменов со всей России

«В этом году очень хороший парк, по оценкам всех участников соревнований — безопасный, универсальный, подходит для молодых участников и более опытных. У нас каждый год все больше и больше приходит детей — идет новое веяние. Наши дисциплины „молодые“, детям интересно»,

— рассказал главный судья соревнований Алексей Иванов.

В Челябинской области на горнолыжном курорте «Солнечная долина» прошел первый этап Кубка России по фристайлу в дисциплине слоуп-стайл. В стартах приняли участие 47 спортсменов со всей России, а наиболее успешно выступили спортсмены из Санкт-Петербурга и республики Башкортостан, сообщает региональный Минспорт.Южный Урал на соревнованиях представили воспитанники спортивной школы «Старт» (Миасс): Екатерина Селезнева, Екатерина Ефремова, Александра Глазкова, Прохор Шурыкин, Алексей Пилюгин и Леонид Фролов.В состязаниях среди мужчин победу одержал Святослав Белянский из республики Башкортостан. Второе место у Павла Петрова из Санкт-Петербурга, а третье место — у его земляка Александра Сережкина.У женщин победу одержала Лана Прусакова из Чувашской республики, второе место заняла Ксения Орлова из Краснодарского края, бронзовая медаль у Снежаны Прайс из республики Башкортостан.Добавим, что 4 марта горнолыжный курорт «Солнечная долина» впервые примет Кубок «Евразии» по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». В Челябинскую область приедут лучшие спортсмены со всей России и «дружественных стран». Спортивная часть пройдет в новом формате, кроме того, для турнира построят специальную трассу, которая будет иметь альтернативные варианты прохождения.