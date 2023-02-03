В Челябинской области на горнолыжном курорте «Солнечная долина» прошел первый этап Кубка России по фристайлу в дисциплине слоуп-стайл. В стартах приняли участие 47 спортсменов со всей России, а наиболее успешно выступили спортсмены из Санкт-Петербурга и республики Башкортостан, сообщает региональный Минспорт.
Южный Урал на соревнованиях представили воспитанники спортивной школы «Старт» (Миасс): Екатерина Селезнева, Екатерина Ефремова, Александра Глазкова, Прохор Шурыкин, Алексей Пилюгин и Леонид Фролов.
В состязаниях среди мужчин победу одержал Святослав Белянский из республики Башкортостан. Второе место у Павла Петрова из Санкт-Петербурга, а третье место — у его земляка Александра Сережкина.
«В этом году очень хороший парк, по оценкам всех участников соревнований — безопасный, универсальный, подходит для молодых участников и более опытных. У нас каждый год все больше и больше приходит детей — идет новое веяние. Наши дисциплины „молодые“, детям интересно», — рассказал главный судья соревнований Алексей Иванов.
У женщин победу одержала Лана Прусакова из Чувашской республики, второе место заняла Ксения Орлова из Краснодарского края, бронзовая медаль у Снежаны Прайс из республики Башкортостан.
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