У челябинцев появилась возможность записать ребенка в кружок или секцию, не выходя из дома. Официальные страницы школ и детских садов в соцсети ВКонтакте размещают мини-приложение, через которое и можно записать ребенка. С начала осени 2023 года около 9,5 тысяч россиян отправили заявления через сообщества, сообщает региональный Минспорт.
Мини-приложения работают вместе с «Госуслугами». Новый сервис появился и в госпабликах Челябинской области. Примерно 1831 учреждений готовы принять заявления от родителей прямо сейчас.
Чтобы подать заявление, нужно зайти на страницу школы или детского сада в социальной сети. Затем найти и нажать кнопку «Запись в кружок», сразу же откроется приложение «Госуслуги». Там же можно увидеть всевозможные варианты для конкретного города или района. После выбора приложение автоматически возвращает пользователя в госпаблик.
После чего родителям остается выбрать лишь программу дополнительного образования: естественно-научная, социально-гуманитарная, техническая, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, художественная.
Добавим, что записать ребенка в спортшколу теперь можно на «Госуслугах». Родители могут выбрать не только вид спорта, но и ближайшую к дому секцию. Первое областное изучило новые возможности портала госуслуг. Рассказываем, как и что нужно делать.
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