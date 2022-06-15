В Челябинской области выявили финалистов Евроазиатского чемпионата по стрельбе на дальние дистанции

Соревнования снайперов прошли на Чебаркульском общевойсковом полигоне

На площадке Чебаркульского общевойскового полигона подвели итоги отборочного этапа V юбилейного Евроазиатского чемпионата по спортивному снайпингу. Сильнейшие гражданские и военные снайперы состязались в стрельбе на дальние дистанции. Победители и призеры соревнований выступят в финале чемпионата, сообщает региональный Минспорт.

Первые два этапа прошли ранее в Тюменской и Свердловской областях. На челябинской земле за право попадания на главные стрелковые соревнования года боролись более 30 спортсменов-высокоточников. Непростые погодные условия не смогли напугать и изменить планы гостей и участников отборочного турнира в день открытия.

Особый патриотический дух стрелковых соревнований отметил министр физической культуры и спорта Челябинской области Александр Гриб, обращаясь к спортсменам-участникам с приветственным словом. Глава ведомства подчеркнул, что такого рода мероприятия могут быть интересны широкой аудитории, и выразил готовность и в дальнейшем поддерживать проведение турниров по стрельбе на дальние дистанции на челябинском полигоне.

Сектор полигона, оборудование мишенной обстановки которого завершилось накануне, обладает уникальными характеристиками. Стрелковые упражнения здесь можно отрабатывать на сверхдальних дистанциях до 3000 метров.

По словам президента Федерации высокоточной стрельбы России Сергея Мазуркевича, поражение целей на таких расстояниях является вызовом для многих высокоточников и способно стать основой притяжения стрелков со всей страны на соревнования в Челябинскую область. Начальник управления по физической культуре и спорту города Чебаркуля Александр Никулин отметил значимость проведения больших, общероссийских мероприятий в малых городах.

Важно отметить, что главным организатором отборочного турнира выступила команда профессиональных стрелков ассоциации тактической стрельбы «Росснайпинг», внесшая значительный вклад в становление и признание в конце 2021 года новой спортивной дисциплины — стрельбы на дальние дистанции.

На челябинском этапе всероссийских соревнований участники должны были выполнить 16 упражнений на дистанциях от 300 до 1200 метров. Одним из самых ярких и необычных стало испытание «Уступи дорогу». Спортсменам необходимо было в декорациях дорожных работ попасть в 30-сантиметровую цель с расстояния 550 метров.

Высокий уровень сложности, яркие попадания и обидные промахи, конкуренция и азарт сопровождали оба состязательных дня, по результатам которых были определены победители в четырех номинациях.

В номинации Open лучшими стали Александр Дмитриев из Москвы, Александр Самойлов из Ижевска и Максим Пряничников из Набережных Челнов, занявшие первое, второе и третье места соответственно.

Ахмед Усмаев из Грозного, екатеринбуржец Александр Гонохов и Игорь Краснов из Набережных Челнов взошли на пьедестал почета в номинации «223/308». Смолянин Игорь Моисейкин стал первым в номинации «Заводская винтовка», Сергей Яковлев из Якутска и Андрей Акубиков из Екатеринбурга взяли серебро и бронзу.

Одинаковое количество очков по результатам соревнований у двух представителей спецподразделений определило необходимость проведения дополнительного испытания, в котором нужно было оказаться не только точнее, но и быстрее своего соперника. В результате лучшим среди военнослужащих стал представитель Тюмени, второе место у сотрудника спецподразделений из Екатеринбурга, третье место у военнослужащего из Нижнего Тагила.

Кроме памятных медалей и наград победители челябинского этапа обеспечили себе попадание на главные стрелковые соревнования года — финал V юбилейного Евроазиатского чемпионата по спортивному снайпингу — 2022, который по традиции состоится в Екатеринбурге в сентябре этого года.