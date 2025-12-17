В Челябинской области впервые проведут региональный чемпионат по следж‑хоккею

В адаптивном турнире примут участие ветераны СВО

Люди с ограниченными возможностями и ветераны спецоперации станут участниками первого регионального чемпионата по следж-хоккею. В Челябинске впервые проведут областной турнир по этому адаптивному виду спорта, а посвятят его 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает региональный Минспорт.

В чемпионате Челябинской области по следж-хоккею сыграют команды, в составе которых выступают люди с поражением опорно-двигательного аппарата. Среди участников — ветераны СВО. Они впервые попробуют свои силы в адаптивной разновидности хоккея и поборются за титул чемпионов региона.

Матчи областного чемпионата состоятся 19 декабря в челябинском дворце спорта «Юность». Начало в 13:00. Организаторы приглашают всех желающих посетить мероприятие и поддержать участников.

Возрастное ограничение: 0+