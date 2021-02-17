В Челябинской области возобновят Спартакиады ветеранов труда и спорта

Старты были отменены из-за пандемии

На Южном Урале возобновят Спартакиады ветеранов труда и спорта. В прошлом году очередное мероприятие было отменено из-за пандемии коронавируса, однако сейчас их снова будут проводить.



В 2021 году X Спартакиада ветеранов труда и спорта посвящена 90-летию комплекса ГТО. Соревнования будут проведены по десяти видам спорта. Это лыжные гонки, шахматы, плавание, настольный теннис, легкая атлетика — кросс, дартс, многоборье ГТО, шашки, стрельба и волейбол. Первые игры, как сообщили в министерстве спорта Челябинской области, состоятся 3 марта, а сама спартакиада продлится до ноября.

«Соревнования проводятся в два этапа в течение 2021 года: на первом этапе проходят состязания в муниципальных образованиях Челябинской области, на втором — областные финалы. К участию в финальных соревнованиях спартакиады допускаются победители I этапа в личном первенстве по видам программы или команда — победитель командных состязаний. От областного центра допускаются сборные команды районов Челябинска», — сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе Минспорта области.

Спартакиада будет проводиться по трем возрастным группам: женщины 1962—1966 годов рождения, а также женщины и мужчины 1957—1961 годов рождения. Отмечается, что при снятии режима повышенной готовности для людей старше 65 лет возрастные группы будут изменены.