В Челябинской области в нацпарке «Таганай» проведут «Забег за облака»

Участникам предстоит покорить горный марафон и насладиться живописной природой Южного Урала

Крутые спуски и подъемы, речные броды и альпийские луга ждут участников одного из старейших горных марафонов России. В ближайшую субботу, 23 августа, состоится юбилейный, 30-й по счету, «Забег за облака» в нацпарке «Таганай» Челябинской области. В этом году на старт выйдут около 600 любителей экстремального бега, которым предстоит преодолеть пять дистанций на выбор, самая сложная из них — 42 км, сообщают организаторы горного марафона.

Организаторы подготовили участникам на выбор пять дистанций. Так, опытным спортсменам предстоит преодолеть 12, 30 или 42 км. Также есть и две короткие дистанции для неподготовленных атлетов — так называемый Fun Run (1178 м) и детский забег на 500 метров.

«Это мероприятие стало доброй традицией для профессиональных спортсменов и любителей трейла. За годы проведения забега более 7000 спортсменов преодолели более 130 000 км!» — отмечает один из организаторов мероприятия Альберт Салихов.

Все дистанции начинаются и заканчиваются на стартовой поляне у входа в национальный парк и проходят по живописным местам Таганая. Организаторы полагают, что новые участники смогут увидеть нацпарк с необычной стороны, а опытные спортсмены — еще раз насладиться красотами Южного Урала.

