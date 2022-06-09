В Челябинской области в День России проведут ультрамарафон

Участникам предстоит преодолеть дистанцию 63 км

В ближайшие выходные, 12 июня, любители бега Челябинской области смогут принять участие в VI ультрамарафоне Таганай — Тургояк. Для спортсменов организаторы подготовили четыре дистанции протяженностью от 1 до 63 км, сообщает региональный Минспорт.

Любители бега называют этот ультрамарафон одним из самых сложных и красивых одновременно. Участники выйдут на старт на четырех дистанциях: 63 км (набор высоты 1900 м), 30 км (набор высоты 800 м), 10 км (набор высоты 250 м) и 1 км (детская дистанция).

Как отмечают организаторы, марафонцам по ходу дистанций предстоит пересечь реки Киалим, Сухокаменка, Куштумга, подняться на высшую точку Таганая — гору Круглица, увидеть Дальний Таганай и метеостанцию и оказаться на живописных обзорных площадках с видом на жемчужину Южного Урала — озеро Тургояк. Финишировать ультрамарафонцам предстоит на берегу Тургояка.

Все участники получат футболки и медали финишеров, а победители и призеры — призы. Пройти регистрацию на участие в ультрамарафоне можно на сайте.