В Челябинской области утвердили план крупных спортивных стартов на 2026 год

Фонд поддержки спорта анонсировал главные соревнования в первом полугодии

Фонд поддержки спорта обнародовал план основных спортивных событий в Челябинской области на первое полугодие 2026 года. В афишу вошли всероссийские финалы, международные турниры и масштабные зрелищные старты по легкой атлетике, баскетболу, биатлону, фигурному катанию, боксу, конному и танцевальному спорту. Рассказываем, какие спортивные события будут в эпицентре внимания в новом году.

В январе спортивный сезон откроют традиционные соревнования по легкой атлетике — мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина. Этот турнир стартует уже послезавтра, 16 января, в Челябинске.

Февраль и март станут периодами проведения событий российского уровня. В Златоусте в ЛБК им. С. И. Ишмуратовой пройдет финальный этап Кубка России по биатлону (24 февраля — 2 марта). Затем в Челябинске на арене «Трактор» состоятся сразу два престижных турнира по фигурному катанию — «Кубок Федерации» и финал «Гран-при России» (4–9 марта). Горнолыжный комплекс «Солнечная долина» в середине марта примет «Кубок чемпионов» по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» (12–15 марта).

Апрель будет насыщен соревнованиями по игровым и техническим видам спорта. Запланированы два Кубка губернатора Челябинской области — по баскетболу 3×3 и танцевальному спорту, а также всероссийский боксерский турнир «Кубок Танкограда».

В конце мая в Нагайбакском районе пройдет юбилейный X Парижский полумарафон (30–31 мая). Завершит полугодие всероссийский турнир по конкуру на Кубок губернатора, который состоится в КСК «Рифей» в июне.

Отметим, что на все эти мероприятия будут продаваться билеты. Подробная информация о каждом событии, условиях участия и приобретения билетов будет опубликована ближе к старту спортивных состязаний.