В Челябинской области участникам «Забега за облака» предложат пробежать ультрамарафон

В этом году организаторы включили в программу дистанцию на 80 км

Организаторы одного из старейших на Урале и в России горных марафонов «Забег за облака» в этом году в программу мероприятия включили новую дисциплину — дистанцию 80 км. Участникам состязаний 27 августа, которые по традиции проходят в национальном парке «Таганай», предложили испытать себя в ультрамарафоне, сообщают организаторы мероприятия.

Участникам трейловых забегов предложат несколько дистанций на выбор в зависимости от их физической подготовки. Предусмотрены три традиционные дистанции — 12, 30 и 42 км и две короткие — Fun Run на 1178 метров и детский забег на 500 м. Все они начинаются и заканчиваются в одном месте — на стартовой поляне у входа в Национальный парк.

Новшеством этого сезона станет ультрамарафонская дистанция «Восемь тысячников». Название говорит само за себя: это линейная гонка на 80 км, суммарный набор высоты которой составляет 3275 м. Спортсмены стартуют в окрестностях Карабаша и финишируют в месте общего финиша у центрального входа в национальный парк «Таганай».

Все маршруты маркированы и оборудованы пунктами питания и освежения. Организатор «Забега за облака» Альберт Салихов рассказал, что за годы проведения мероприятия выросло целое поколение трейлраннеров, которые приезжали на пробег еще детьми, а потом стали бегать 12, 30 и 42 км.

«„Облакам“ уже мало быть старейшим горным марафоном. Считаю, нужно больше воздуха, простора, горных вершин и участников! Поэтому мы придумали еще одну дистанцию — ультрамарафонскую»,— говорит Альберт Салихов.

Между стартом и финишем участников ждут значительные подъемы и спуски, таежные заросли, альпийские луга, бурные речные броды, классический курумник и бесконечно красивые виды! Но главная особенность дистанции — это подъем на восемь главных вершин Таганая, высота которых свыше 1000 м.

«Забег за облака» стал одним из традиционных мероприятий, которые принимает у себя национальный парк «Таганай». Среди его участников всегда очень много тех, кто приехал в парк впервые. И мы рады, что, помимо спортивной составляющей забега, есть прекрасная возможность развивать внутренний туризм в целом и национальный парк в частности. В этом году горизонты открытий стали еще шире. У участников самой длинной гонки будет возможность побывать там, где обычные туристы почти не бывают. Им можно по-хорошему позавидовать»,— отмечает директор национального парка «Таганай» Эльвина Новоселова.

Программа «Забега за облака — 2022»:

26 августа

15:00—18:45. Заезд участников, работа комиссии по допуску, выдача стартовых пакетов

27 августа

02:00. Проверка снаряжения на дистанцию 80 км

02:30. Трансфер на старт 80 км

04:30. Старт на дистанцию 80 км

07:00—10:00. Заезд участников, регистрация, работа комиссии по допуску участников дистанций, выдача стартовых пакетов

09:15—9:45. Проверка снаряжения на дистанции 42 км

09:45. Церемония открытия соревнований, брифинг

09:55. Разминка для участников дистанции 42 км

10:00. Старт на дистанцию 42 км

10:55. Разминка для участников дистанции 30 км, 12 км

11:00. Старт на дистанцию 30 км

11:15. Старт на дистанцию 12 км

11:45—20:00. Церемонии награждения победителей и призеров

22:30. Окончание контрольного времени на дистанции 80 км

Узнать подробности предстоящего мероприятия и зарегистрироваться на участие можно на сайте.