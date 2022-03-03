В Челябинской области стартовали соревнованиям по киберспорту

Призовой фонд турнира составляет около полумиллиона рублей

В Челябинской области молодежная лига QUAZAR проводит соревнования по компьютерному спорту. Весенний сезон продлится до 30 мая. Призовой фонд составляет около полумиллиона рублей, сообщает пресс-служба лиги QUAZAR.



Турнир пройдет в дисциплинах CS: GO, Dota 2 и будет сыграны в LAN-формате, когда участники находятся на специально оборудованных площадках. Участие в турнире бесплатное и играть могут игроки с любым уровнем подготовки.



Также в соревнованиях могут принимать участие команды, представляющие учебные заведения среднего, средне-специального и высшего образования. Все игры будут транслироваться в сообществе лиги ВКонтакте.



Отметим, что это федеральный проект. В прошлых сезонах лиги приняли участие более 1600 учащихся из разных регионов России. Лига проходит при поддержке Федерации Компьютерного спорта Челябинской области.

