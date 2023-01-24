В Челябинской области стартовали региональные соревнования по хоккею «Золотая шайба»

Игры проходят с 23 января по 3 марта в Троицке

На Южном Урале в Троицке стартовал региональный этап соревнования хоккейного турнира «Золотая шайба» среди сельских юношеских команд. Сильнейшая команда отправится на всероссийский финал соревнований, сообщает региональная Дирекция спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне».



В муниципальных этапах отбора принимают участие команды юношей в нескольких возрастных категориях — от 2005-го до 2012 года рождения. Организаторы проводят прямые трансляций игр турнира в социальных сетях Челябинской области.



Победитель областных соревнований получит право представлять Челябинскую область на всероссийском турнире «Золотая шайба», где коллективы области показывают хорошие результаты. Отметим, что в 2021 году хоккейная команда «Челябинские волчицы» стала бронзовым призером.

