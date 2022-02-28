В Челябинской области стартовала Всероссийская зимняя Универсиада

На Южном Урале пройдут соревнования по трем видам спорта

В Челябинской области стартовали финальные соревнования VII Всероссийской зимней Универсиады. Сильнейшие спортсмены-студенты разыграют комплекты наград в трех видах спорта: керлинге, шорт-треке и конькобежном спорте. Завтра, 1 марта, состоится торжественная церемония открытия соревнований, сообщает региональный Минспорт.

Как сообщили в региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне», программа Универсиады включает в себя соревнования по шести видам спорта. С 23 февраля по 20 марта в Челябинской области будут проходить состязания в шорт-треке, керлинге и конькобежном спорте. Атлеты будут выходить на лед регионального центра спортивной подготовки по конькобежному спорту им. Л. П. Скобликовой.

«Мы рады принять большой спортивный праздник, объединяющий сотни студентов со всей России, для которых спорт является неотъемлемой частью жизни. Южный Урал славится высоким уровнем организации крупных спортивных соревнований, поэтому мы обеспечим участникам Универсиады все условия для того, чтобы они смогли показать свои лучшие результаты и подарить болельщикам незабываемое спортивное зрелище», — рассказал министр спорта Челябинской области Максим Соколов.

Столица Южного Урала ожидает приезда более 200 спортсменов. Для участников Универсиады будут созданы максимально комфортные условия: профессиональные площадки для стартов, беспристрастное судейство, удобное проживание, питание, трансфер, помощь волонтеров. Главным судьей Универсиады назначен заслуженный мастер спорта по боксу, посол ГТО по Челябинской области, президент Челябинского отделения «Российский студенческий спортивный союз» Петр Юрьевич Галкин.

Помимо соревновательной части, Челябинск готовит яркую и красочную церемонию открытия спортивного студенческого праздника. Она состоится 1 марта в 12:00 в ледовом дворце «Уральская молния». В этот же день свою соревновательную программу начнут конькобежцы. На соревнования заявились студенты из 12 регионов страны, более чем из 15 вузов.

Напомним, что наш регион достойно выступал на Универсиадах прошлых лет: в 2018 году Челябинская область заняла 1-е место среди 36 субъектов, команда УралГУФК — 1-е место среди 61 вуза. В 2020 году — 3-е место среди 78 субъектов, команда УралГУФК — 3-е место из 46 вузов.