В Челябинской области стартовала Спартакиада молодежи допризывного возраста

В региональных состязаниях за победу будут бороться 24 команды

Сегодня, 16 мая, в Челябинске стартовала региональная спартакиада молодежи допризывного возраста. Участниками этих соревнований стали ребята 14—17 лет из школьных и студенческих спортклубов, центров патриотического воспитания детей и молодежи. Команда-победитель завоюет право представить регион на всероссийских соревнованиях, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Спартакиада молодежи допризывного возраста проводится в Челябинской области в третий раз. В этом году участниками региональных соревнований станут 24 команды. В течение двух дней ребятам предстоит выявить победителей в различных прикладных и технических дисциплинах:

— смотр физической подготовки;

— стрельба из пневматической винтовки;

— плавание;

— метание спортивного снаряда;

— легкая атлетика (бег, прыжки в длину с места и с разбега);

— подтягивание на высокой перекладине;

— поднимание туловища из положения лежа на спине;

— смотр военной подготовки (в том числе сборка автомата АК74).

Накануне в челябинском конгресс-отеле «Малахит» состоялась церемония открытия соревнований. Со вступительным словом к ребятам обратились и. о. заместителя министра спорта Челябинской области Виталий Якушев, председатель регионального отделения ДОСААФ России в Челябинской области Александр Васильев, директор регионального центра патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард» Вадим Галиахметов, а также руководитель Дирекции спортивных мероприятий Елена Еремеева.

«Вы — наша опора и будущее России! Желаю всем вам показать хорошую физическую подготовку и спортивный результат, выполнить все упражнения и испытания. А главное — получить удовольствие от соревнований и соперничества», — обратился к участникам спартакиады Виталий Якушев.

По итогам двух дней состязаний, которые пройдут 16 и 17 мая на различных площадках Челябинска, определятся победители и призеры в общем зачете. Лучшая команда получит право представить регион на Всероссийском финале спартакиады. Кстати, в прошлом году в областных состязаниях победу одержали ребята из Саткинского района.

«Здесь собрались сильные команды, серьезная конкуренция. Все настроены на то, чтобы попасть в число призеров, а при удачных обстоятельствах одержать победу. Мы тоже ставим перед собой максимальные задачи», — отметил один из участников спартакиады из Верхнеуфалейского района Олег Тепляков.





Сегодня, 16 мая, участники спартакиады выявят сильнейших в стрельбе из пневматической винтовки, легкоатлетических дисциплинах, а также покажут свои умения в скоростной сборке автомата Калашникова (АК-47). 17 мая им предстоит состязаться в плавании и смотре военной подготовки. Церемония награждения состоится 18 мая.