В Челябинской области стартовала регистрация на массовые состязания «Лед надежды нашей»

Массовые забеги на коньках в городах и районах региона состоятся 7 февраля

Челябинская область присоединится к всероссийским массовым соревнованиям по конькобежному спорту «Лед надежды нашей». В этом году они состоятся 7 февраля в городах и районах области, а главный забег — на челябинском стадионе «Инга». Регистрация на участие в состязаниях стартовала на портале «Госуслуги», сообщает региональная Дирекция спортивных мероприятий (оператор комплекса ГТО).

Соревнования пройдут в шести возрастных группах, начиная от мальчиков и девочек 9—11 лет и заканчивая забегами среди мужчин и женщин от 20 лет и старше. Им предстоит на скорость преодолеть дистанции от 50 до 100 метров в шести возрастных группах. Победители и призеры состязаний получат медали и дипломы Минспорта РФ.

Заявиться на участие в состязаниях можно на портале «Госуслуги» до 5 февраля, а также предоставить медицинское заключение врача о допуске к участию в соревнованиях.

Состязания пройдут в городах и районах Челябинской области, а главный старт состоится в южноуральской столице на стадионе «Инга» (ул. Худякова, 24). Торжественное открытие — 7 февраля в 11:00, начало соревнований — в 11:30.

Возрастное ограничение: 0+