В Челябинской области стартовала регистрация на «Лыжню России — 2026»

Главные массовые забеги состоятся в четырех городах региона

На Южном Урале открылась регистрация на всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России-2026». Событие пройдет 14 февраля во всех городах и районах области, а центральные старты состоятся в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Миассе. В этом году «Лыжня России» посвящена Году единства народов России, а стартуют в ней все желающие в День влюбленных, сообщает региональная Дирекция спортивных мероприятий.

Массовые гонки на лыжах по традиции пройдут во всех муниципальных образованиях Челябинской области, однако главные забеги состоятся в четырех городах региона:

— Челябинск — легкоатлетический комплекс им. Е. Елесиной;

— Магнитогорск — Экологический парк;

— Златоуст — лыжно-биатлонный комплекс СШОР-1;

— Миасс — лыжная база.

Программа соревнований в южноуральской столице расширена: 13 февраля состоятся спортивные забеги, а 14 февраля пройдут массовые забеги на дистанцию 3 км.

Для того чтобы принять участие в «Лыжне России — 2026», нужно зарегистрироваться на портале «Госуслуги», а также подготовить документы для предъявления в день старта: паспорт, полис ОМС, медицинский допуск и страховку от несчастного случая.