В Челябинской области в конноспортивном комплексе «Рифей» с 4 по 6 января 2024 года пройдет новогодний концерт и конное шоу «Новый год шагает по планетам». Стоимость билетов на мероприятие от 900 до 1100 рублей, сообщает пресс-служба КСК «Рифей».
Большой спектакль на крытом манеже с участием лошадей перенесет зрителей в сказочное путешествие. В общей сложности состоится пять концертов. Продолжительность одного спектакля 40 минут. Вместительность зала 150 зрителей. Приобрести билеты можно по ссылке.
«В стенах нашего комплекса на главном конном манеже пройдет уникальная новогодняя сказка-интерактивное шоу с захватывающим сюжетом, красочными декорациями и участием лошадей и спортсменов. Будут также артисты на ходулях, танцевальное шоу и Дедушка Мороз со Снегурочкой», — рассказали организаторы.
Добавим, что накануне в Челябинске открылся ледовый городок. На сказочных санях приехали на встречу Нового года главные герои праздника — Дед Мороз и Снегурочка. На центральной сцене началась развлекательная программа — выступают танцевальные ансамбли, проводятся конкурсы. Подробнее — в фоторепортаже ИА «Первое областное».
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