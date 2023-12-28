В Челябинской области состоится новогодний праздник с участием лошадей

Для детей в КСК «Рифей» устроят конное шоу «Новый год шагает по планетам»

«В стенах нашего комплекса на главном конном манеже пройдет уникальная новогодняя сказка-интерактивное шоу с захватывающим сюжетом, красочными декорациями и участием лошадей и спортсменов. Будут также артисты на ходулях, танцевальное шоу и Дедушка Мороз со Снегурочкой»,

— рассказали организаторы.