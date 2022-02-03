В Челябинской области пройдут Всероссийские соревнования по картингу на шипах

Турнир состоится на базе отдыха «Русский остров»

В Челябинской области 5 и 6 февраля на базе отдыха «Русский остров» состоятся всероссийские соревнования по картингу на шипах, сообщает Федерация автомобильного спорта Челябинской области.



В турнире примут участие спортсмены из Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Сыктывкара, Екатеринбурга, Кургана, Тюмени и Челябинска. Это четвертый год проведения Всероссийских соревнований по картингу на шипах.



Соревнования проводятся в трех классах: «Супер-Мини» — в них примут участие пилоты 9—12 лет, «Ротакс-Макс-Юниор» — для подростков 12—14 лет и «Ротакс-Макс» — для пилотов от 15 лет и старше. Также состоится командный зачет. Среди пилотов есть как новички, так и именитые спортсмены с международным опытом.



Все участники будут находиться в одинаковых условиях. Шасси регламентированы, шины выдаются организаторами, и применяется система электронного хронометража. Вход на соревнования будет свободный.

