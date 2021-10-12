В Челябинской области пройдут спортивные мероприятия в честь Дня отца

Южноуральцы смогут бесплатно отметить новый праздник в спортивных центрах

С 15 по 17 октября в спортивных центрах «Готов к труду и обороне» пройдет акция в честь первого официального Дня отца. Отцы с детьми смогут выполнить нормы и за свои достижения получить соответствующий значок ГТО.



Наличие значка ГТО в будущем позволит детям получить дополнительные баллы при поступлении в вуз, а родителям — выходной день от работодателя.

Это не все мероприятия, в честь Дня отца. Также с 15 по 17 октября во дворце спорта «Юность» пройдут открытый областной турнир по хоккею среди студенческих команд, и игры возрожденной женской команды по хоккею «Белые медведицы». Вход свободный.

А ледовый дворец «Уральская молния» в честь нового официального праздника, который учредил президент РФ Владимир Путин, проводит акцию: 17 октября га сеансе массового катания «Семейный» с 12:00 до 13:00 папа с сыном (до 14 лет) смогут покататься на коньках бесплатно.