В Челябинской области пройдут соревнования по конному спорту «Рождественский кубок»

Региональный турнир состоится в конноспортивном комплексе «Рифей»

Сегодня, 27 января, в конноспортивном комплексе «Рифей» стартуют региональные соревнования по конному спорту «Рождественский кубок». В них примут участие около 90 пар, которые разыграют комплекты наград в состязаниях по выездке и конкуру, сообщает пресс-служба КСК «Рифей».

По словам организаторов, в этом году, помимо хозяев соревнований, в турнире «Рождественский кубок» примут участие спортсмены из Магнитогорска, Озерска, Златоуста и гости из Екатеринбурга.

В первый день соревнований, 27 января, будут разыграны комплекты медалей в дисциплине «выездка», а 28 и 29 января пройдут состязания в дисциплине «конкур». Начало соревнований — в 9:00.