На Южный Урал возвращается турнир Кубок губернатора Челябинской области по водному поло. В нем примут участие сильнейшие женские клубы страны. На правах хозяев турнира «Динамо-Уралочка» выступит двумя командами. Игры пройдут с 16 по 18 сентября в Златоусте и Челябинске, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Уралочка».
После паузы, связанной с пандемийными ограничениями, сильнейшие ватерпольные клубы России, все звезды национальной сборной будут бороться за престижный трофей в Челябинской области. Южноуральская «Динамо-Уралочка» намерена вновь завоевать этот приз. На правах хозяев турнира «Уралочка» будет выступать двумя командами.
В Центре олимпийской подготовки Златоуста 16 и 17 сентября состоятся предварительные поединки и полуфиналы, а 18 сентября челябинский бассейн «Строитель» примет матч за бронзовые награды и финал турнира. Вход для зрителей свободный по флаерам, которые можно получить, направив заявку по электронной почте wpcluburalochka@gmail.com. После этого флаеры можно будет забрать с 5 сентября в кассах бассейнов «Уралочка» (Златоуст) и «Строитель» (Челябинск).
Отметим, что на турнир приглашены чемпионы страны — клуб «Кинеф» из Киришей, неоднократные призеры национального чемпионата московский «СКИФ» и волгоградский «Спартак». Также в турнире примет участие команда «Штурм-2002» из Московской области.
Напомним, что южноуральские ватерполистки стали победителями на Всероссийской летней спартакиаде. В финале сборная Челябинской области обыграла команду Москвы со счетом 9:4.
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