В Челябинской области пройдет этап Кубка России по раллийным гонкам

В городе Бакале выступят 30 сильнейших экипажей страны

В ближайшие выходные, 27 и 28 августа, в Бакале пройдут раллийные гонки, на которых выступят 30 экипажей из разных уголков страны. Сегодня, 22 августа, стал известен полный состав участников соревнований, которые пройдут в рамках 13-го этапа Кубка России и 5-го этапа чемпионата УрФО, сообщают организаторы соревнований.

Планируется, что в первый день участники соревнований будут знакомиться с особенностями трассы, проходить медосмотр. Также в этот день состоится технический осмотр транспортных средств — участников состязаний. А уже на следующий день, 28 августа, пройдут непосредственно гонки.

«Гонщикам предстоит преодолеть около 85 км специальных участков, проложенных по гравийно-грунтовым дорогам Бакальского рудоуправления. Маршрут гонки разбит на четыре секции, для Кубка России он составляет восемь спецучастков. Участникам чемпионата УрФО предстоит преодолеть три секции ралли, включающие в себя шесть спецучастков», — сообщила руководитель пресс-центра мероприятия Надежда Колмакова в интервью изданию «Говорит Сатка».

Организаторы сообщают, что гоночный день начнется 28 августа в 09:00. В 11:30 в центре Бакала пройдет торжественная церемония открытия соревнований. Награждение победителей и призеров запланировано на 19:00. Вход для зрителей на ралли свободный.

Напомним, что в этом году Бакалу исполняется 265 лет. В честь этого события в городе 2 и 3 сентября пройдут праздничные мероприятия. Основная развлекательная программа состоится на центральной площади города.

Возрастное ограничение: 12+.

Фото: Светлана Мартыненко