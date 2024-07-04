В Челябинской области проведут фестиваль йоги «Энергия жизни»

Приобщаться к ЗОЖ будут 6 июля на горнолыжном курорте «Солнечная долина»

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе состоится фестиваль йоги «Энергия жизни». Участников мероприятия ждут лекции и семинары на тему здорового образа жизни, а также творческие мастер-классы от известных инструкторов и учителей йоги. Хедлайнером фестиваля станет знаменитый йоготерапевт Саджи, сообщает пресс-служба ГЛК «Солнечная долина».

Фестиваль ЗОЖ и йоги «Энергия жизни» проводится в Челябинской области ежегодно. В этот раз его участники получат возможность не только погрузиться в различные виды практики йоги, но и получить ценные советы от опытных учителей.

Участников фестиваля ждет насыщенная программа: практики с опытными инструкторами, лекции и семинары на тему здорового образа жизни, мастер-классы. Отдельно будет организована детская площадка, где состоится занятие детской йогой и творческие мастер-классы.



Хедлайнером фестиваля выступит знаменитый Саджи — йоготерапевт и учитель йоги, основатель школы International Vasishta Yoga Research Foundation. Саджи работает в сфере йоги уже более 28 лет.

«Цель жизни — быть счастливым. В йоге это называется „мокша“, или освобождение. Что бы ты ни делал, старайся быть счастливым в этом действии. У нас всех есть обязанности в жизни. Для меня моя миссия — служить с любовью. Поэтому я привношу свет йоги людям и сам через это расту», — говорит Саджи.

Мероприятие будет проходить на живописном берегу Солнечного озера. С берега открывается панорамный вид на гору Известную. Подробную программу фестиваля «Энергия жизни» вы можете найти на официальном сайте ГЛК «Солнечная долина».

Возрастное ограничение: 6+