В Челябинской области проведут экстремальную гонку с препятствиями Wood Race

Участникам предстоит преодолеть испытания, а лучшие из лучших получат уникальные перстни

Подходит к завершению регистрация на участие в экстремальных гонках с препятствиями Wood Race*. Эти необычные состязания пройдут в Челябинской области у озера Елового на базе отдыха «Родничок». Участникам командных забегов нужно будет преодолеть непростую трассу и пройти испытания. Лучшие из лучших получат главный приз — уникальные серебряные перстни OCR Ring, сообщают организаторы мероприятия.

В гонке с препятствиями Wood Race могут принять участие как любители, так и профессионалы. Стартовый городок и наиболее насыщенный препятствиями участок трассы располагаются на территории базы отдыха «Родничок». Причем часть трассы проходит по прибрежной территории, а также в лесном массиве.

«Спортивное мероприятие пройдет в живописном месте Челябинской области — окрестностях озера Еловое. Каждый участник после проверки собственных сил сможет перевести дух и насладиться природой Южного Урала», — сообщают организаторы спортивных состязаний.

Трасса гонки состоит более чем из 30 препятствий различной сложности. Причем они как искусственные, так и натуральные. Длина круга — 5 километров. Участники могут испытать себя в индивидуальных и командных состязаниях.

«Мы стараемся популяризировать такие гонки в нашем регионе. Этот спорт очень разнообразен и многогранен, он помогает в укреплении связей в команде, помогает раскрыть в себе сильные качества. Участвуя в гонках с препятствиями, человек каждый день будет становиться сильнее себя вчерашнего. В этом и есть смысл развития», — рассказал организатор гонки Сергей Рудометов.

Гонка с препятствиями Wood Race пройдет 21 сентября в Чебаркульском районе, на базе отдыха «Родничок». Подробная информация размещена в сообществе турнира. Организаторами мероприятия выступят команда OCR Hall, Челябинская областная общественная организация социально-экономического развития региона «Уральский характер».

* Wood Race в переводе с английского — «лесная гонка».

Возрастное ограничение: 18+