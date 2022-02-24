В городе Троицке Челябинской области на льду МБУ «СШ „Юниор“» прошли заключительные соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» среди команд юношей 2009—2010 годов рождения. По итогам победу одержали юные хоккеисты ХК «Стальные топоры», сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
В турнире приняли участие 108 спортсменов из 6 команд южноуральского региона из Миасского, Магнитогорского, Златоустовского, Усть-Катавского, Трехгорного городских округов и Коркинского муниципального района.
Соревнования проходили в два этапа. Команды были разделены на 2 подгруппы и играли по круговой системе. По итогам финального дня турнира победу одержали юные хоккеисты ХК «Стальные топоры» из Магнитогорска, серебряные медали завоевали коркинская ХК «СШ по хоккею», а бронзу — миасский ХК «Спутник».
Отметим, что победитель областного турнира ХК «Стальные топоры» будет представлять Челябинскую область на финальных всероссийских соревнованиях юных хоккеистов «Золотая шайба», которые пройдут в Нижегородской области.
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