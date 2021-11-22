В Челябинской области с 19 по 21 ноября в поселке Увельском прошли соревнования, посвященные Всероссийскому дню самбо, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Соревнования проводились в два дня. В первый день на борцовских коврах дворца самбо около 100 спортсменов из 19 городов области выявляли сильнейших в 9 весовых категориях, а во второй день за звание лучших в 10 весовых категориях боролись 120 юношей из 22 городов области.

По итогам предварительных и финальных схваток победителям и призерам Всероссийского дня самбо были вручены медали, дипломы и сувенирные призы Минспорта РФ.

Напомним, что недавно челябинский спортсмен Александр Куликовских в весе 64 кг завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по самбо. Это первый призер чемпионата мира среди мужчин в Челябинской области.