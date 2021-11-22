В Челябинской области с 19 по 21 ноября в поселке Увельском прошли соревнования, посвященные Всероссийскому дню самбо, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Соревнования проводились в два дня. В первый день на борцовских коврах дворца самбо около 100 спортсменов из 19 городов области выявляли сильнейших в 9 весовых категориях, а во второй день за звание лучших в 10 весовых категориях боролись 120 юношей из 22 городов области.
По итогам предварительных и финальных схваток победителям и призерам Всероссийского дня самбо были вручены медали, дипломы и сувенирные призы Минспорта РФ.
Напомним, что недавно челябинский спортсмен Александр Куликовских в весе 64 кг завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по самбо. Это первый призер чемпионата мира среди мужчин в Челябинской области.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Медгородок Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города