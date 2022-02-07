В Челябинской области прошли открытые всероссийские соревнования «Лед надежды нашей»

В них приняли участие около тысячи любителей спорта

В Челябинской области состоялись традиционные открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей». В них приняли участие около 1000 любителей спорта, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.



Старты прошли в Златоусте, Магнитогорске и Челябинске. Соревнования «Лед надежды нашей» прошли в Челябинске на стадионе «Инга» МБУ «СШОР № 1 по конькобежному спорту» на дистанциях 50 и 100 метров в шести возрастных группах. По итогам соревнований победителям и призерам вручены медали и грамоты министерства спорта Челябинской области.



История традиционных состязаний «Лед надежды нашей» началась еще в советское время. Многие российские звезды конькобежного спорта зажигались именно после выступления на подобных соревнованиях.

