В Челябинской области прошли массовые состязания «Лед надежды нашей»

В них могли принять участие все желающие

Южный Урал присоединился к Всероссийским массовым соревнованиям по конькобежному спорту «Лед надежды нашей». Главные старты в регионе прошли в Челябинске и Магнитогорске. Все желающие могли пробежать символическую дистанцию, а самые быстрые были награждены дипломами и медалями Минспорта РФ, сообщает региональная Дирекция спортивно-массовых мероприятий.

В Челябинске мероприятие прошло на стадионе «Инга». В церемонии открытия соревнований приняли участие заместитель министра спорта Челябинской области Виталий Якушев и руководитель региональной Дирекции спортивных мероприятий Елена Еремеева. Они пожелали спортсменам ярких побед и новых достижений в спорте.

В общей сложности на старт вышли более 300 человек. В большинстве своем это были учащиеся общеобразовательных школ. Но поддержали юных ребят и их родители, а также любители активного и здорового образа жизни. Присоединились к состязаниям и хоккеисты клуба «Молот» из Чебаркуля.

В Магнитогорске конькобежные забеги прошли на четырех катках города: ФОК «Ровесник», катке спортшколы № 3, Центральном городском катке и в Экопарке. Каждый участник мог пробежать дистанцию 50 или 100 метров. Напутствовал спортсменов начальник управления по физической культуре и спорту Магнитогорска Андрей Сычев.

Напомним, что массовые состязания по конькобежному спорту «Лед надежды нашей» прошли на территории всех крупных городов страны. Мероприятие проводится ежегодно в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни».