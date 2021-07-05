В Челябинской области прошли летние спортивные игры «Золотой колос»

Аргаяшский район выиграл сельскую олимпиаду

«Дядя, а вы тоже на стадион? А что там происходит? Почему так много машин приехало?» — спрашивала местная восьмилетняя девочка, с интересом разглядывая мой фотоаппарат, а ее старший брат лет 10—11 удивленно смотрел на аккредитационный бейдж. На финальные старты сельских спортивных игр «Золотой колос» в село Октябрьское прибыли команды из 22 районов области. Но об этом большом спортивном событии, как оказывается, знали далеко не все местные жители. Пандемия и сопутствующие ей ограничения «развязали руки» организаторам — наружной рекламы и баннеров о предстоящем мероприятии автор строк не увидел. Впрочем, в этих условиях уже сам факт того, что игры не отменили и не перенесли, можно считать большой удачей.

Стартовали игры с состязаний по пневматической стрельбе, в которой «забойщиками» могли выступать только главы районов или их заместители. Причем в случае, если в состязаниях заявлялся руководитель района, то к его результату прибавлялся дополнительный коэффициент. Именно поэтому, как сообщили в региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне», больше половины участвующих команд представляли в стрельбе именно главы районов.

«Конечно, это здорово — собраться всем вместе и не только пообщаться, обсудить важные вопросы, но и посоревноваться друг с другом. И, могу вас заверить, все мы тщательно готовимся к предстоящим соревнованиям, настраиваемся на серьезную борьбу и хороший результат», — говорит глава Красноармейского района Сергей Сергеев, показавший третий результат в стрельбе.

Победу же одержал руководитель Увельского района Сергей Рослов. На подобных соревнованиях, которые проходят в рамках сельских зимних и летних спортивных игр, он стабильно оказывается в тройке призеров.

«В этот раз не очень удалась стрельба. Зимой на «Уральской метелице» выбил 82 очка, хотя стал тогда вторым. В этот раз 78 баллов хватило, чтобы стать первым. На этих стартах ставим задачу финишировать в тройке призеров»,— дал комментарий своему выступлению Сергей Рослов.

Продолжились соревнования футбольным турниром на стадионе «Метеор», после чего состоялась торжественная церемония открытия соревнований. Она вместила в себя парад участников, театрализованное представление, речи организаторов и зажжение олимпийского огня.

«Эти состязания очень важны для сельских территорий. Для них — это возможность продемонстрировать свои спортивные достижения, пообщаться друг с другом, обрести новых друзей. Поэтому в регионе они и проводятся в 43-й раз, потому что пользуются большой популярностью. Кроме того, финальным состязаниям предшествует большая подготовительная работа, отборочные соревнования, в которых задействованы много любителей спорта. И нам очень важно, чтобы в сельских районах занимались физической культурой и спортом, вели активный образ жизни», — отметил заместитель губернатора Челябинской области Евгений Голицын.

Отметим, что всего в финальных стартах сельских игр «Золотой колос» 22 района соревновались в 21 виде спорта. Часть соревнований состоялась ранее, а в финальных стартах в селе Октябрьском состязания прошли по городошному спорту, легкой атлетике, гиревому спорту, футболу, перетягиванию каната и турниру по стрельбе среди руководителей районов.

Как и ожидалось ранее, подтвердили свой статус фаворитов три команды, которые по итогам командного зачета расположились в тройке призеров. Победу же одержала сборная Аргаяшского района (853 очка). Второе и третье места заняли спортсмены Красноармейского (808 очков) и Увельского (793 очка) районов соответственно.

43-и областные сельские спортивные игры «Золотой колос». Командный зачет: 1-е место — Аргаяшский район (853 очка); 2-е место — Красноармейский район (808); 3-е место — Увельский район (793); 4-е место — Октябрьский район (748); 5-е место — Пластовский район (746); 6-е место — Еткульский район (732); 7-е место — Сосновский район (698,25); 8-е место — Кусинский район (692); 9-е место — Уйский район (667,25); 10-е место — Варненский район (664).