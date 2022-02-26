В Челябинской области прошла открытая тренировка сборной России по ски-кроссу

Участие в ней приняли и зарубежные спортсмены

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Сегодня на горнолыжном курорте «Солнечная долина» состоялась открытая тренировка сборной России по ски-кроссу, в которой приняли участие спортсмены из Японии и Грузии. Ее провели вместо этапа Кубка мира по фристайлу, который должен был пройти на ГЛК 26 и 27 февраля, но был отменен, сообщили в пресс-службе Федерации фристайла Челябинской области.

«Высокий уровень организации и качество приема, которые традиционно демонстрирует Челябинская область, широко известны, и это многократно отмечали атлеты разных стран. И спортсмены, прибывшие в Челябинскую область в этом году, в очередной раз оценили гостеприимство и качество подготовки чемпионата и выразили глубокое сожаление о том, что вынуждены покинуть страну и не примут участие в соревнованиях. Несмотря на отмену этапов Кубка мира, сборная России провела открытую тренировку для болельщиков, которые очень ждали соревнования. Также в тренировки приняли участие спортсмены из Японии и представитель Грузии»,— сообщили в Федерации фристайла.

Главный тренер сборной России Михаил Носов поблагодарил болельщиков и оргкомитет Челябинской области за теплый прием и отметил, что именно благодаря специальной трассе, строительство которой лично инспектировал губернатор Алексей Текслер, российским спортсменам удалось отлично подготовиться к Олимпиаде в Пекине и привезти домой бронзовую медаль.

После тренировки сборная России пообщалась с болельщиками и устроила автограф-сессию.

Напомним, 25 февраля стало известно о том, что этап Кубка мира по фристайлу в Челябинской области не состоится, поскольку спортивное руководство стран-участниц отозвало свои команды.