В Челябинской области прошел митинг в память о спортсменах, павших на войне

Участники возложили цветы к памятнику погибшим атлетам

Накануне Дня Победы в Челябинской области состоялся торжественный митинг, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Традиционное мероприятие прошло у памятника погибшим спортсменам, расположенного у ледового дворца «Уральская молния», сообщает региональный Минспорт.

В церемонии приняли участие представители министерства спорта региона, региональной Дирекции спортивных мероприятий, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, а также ветераны боевых действий в Афганистане, Чечне и специальной военной операции. К мемориалу пришли и юные спортсмены — учащиеся детско-юношеских спортивных школ Челябинска, для которых живая история стала уроком мужества и патриотизма.

Со словами приветствия к собравшимся обратился министр физической культуры и спорта Челябинской области Владимир Иванов. Он подчеркнул ключевую роль защитников Отечества в сохранении мира и независимости страны, отметив, что подвиг предков навсегда останется в сердцах потомков.

«Спортсмены всегда были на передовой — и на спортивных аренах, и на полях сражений. Сегодня мы кланяемся мужеству ветеранов и тех, кто сейчас выполняет свой долг. Наша задача — воспитывать молодежь на этих примерах доблести», — отметил глава ведомства.

Также в церемонии участвовали председатель региональной организации «Российский союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций» Павел Камнев, первый заместитель председателя Ассоциации ветеранов СВО по Челябинской области Владимир Забегаев и председатель Совета ветеранов спорта Челябинска полковник в отставке Алексей Русаков.

Кульминацией митинга стала минута молчания. Участники почтили память спортсменов и воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также тех, кто не вернулся с полей сражений в новейшей истории. После этого состоялась церемония возложения цветов к памятнику погибшим спортсменам.