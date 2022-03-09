В Челябинской области представили программу Кубка губернатора — 2022 по горным лыжам и сноуборду

Соревнования пройдут 19 марта на горнолыжном курорте «Солнечная долина»

Организаторы Кубка губернатора Челябинской области по горным лыжам и сноуборду представили программу соревнований, которые пройдут 19 марта на горнолыжном курорте «Солнечная долина». Как и ранее, на старт состязаний выйдут команды правительства региона, глав городов и районов области, предприятий, банков, СМИ, туристических компаний и спортсмены, сообщает пресс-служба ГЛК «Солнечная долина».

В нынешнем году соревнования пройдут под девизом «Связь поколений — здоровый образ жизни». Отличительной особенностью горнолыжного фестиваля является то, что в нем принимают участие любители спорта: представители банковской сферы, исполнительной власти регионального и местного уровня, коммерческих предприятий, средств массовой информации.

«За все время проведения Кубок губернатора превратился в настоящий семейный фестиваль любителей активного образа жизни, у которого появился свой девиз: „Связь поколений — здоровый образ жизни“», — отметил Олег Сиротин, председатель совета директоров горнолыжного курорта «Солнечная долина».

В Кубке губернатора могут принять участие как юные спортсмены, так и взрослые. Для каждой категории участников представлена своя номинация. Все участники получат памятные грамоты, а победители — уникальные медали. Самый главный приз — это сам Кубок. Кубок губернатора — это переходящий трофей, который получает команда — представитель одного из уровней власти. Кроме грамот, медалей и Кубка участники получат ценные призы от партнеров мероприятия.

Помимо захватывающей спортивной части, гости фестиваля насладятся теплой атмосферой, традиционно сопровождающей фестиваль. На протяжении всего дня для гостей «Солнечной долины» будут выступать артисты, диджей, аниматоры, а развлекать всех будет ведущий, приготовивший несколько интересных конкурсов.

Программа соревнований:

07:30 — регистрация участников (согласно присланной предварительной заявке);

09:00 — старт детских соревнований;

11:00 — конкурс и чаепитие для детей;

11:30 — церемония торжественного открытия XVIII Кубка губернатора Челябинской области по горным лыжам и сноуборду;

11:45 — церемония торжественного награждения детей;

12:00 — просмотр трассы и разминка участников;

12:30 — старт команд в номинациях;

16:00 — церемония торжественного награждения команд по номинациям, сноубордистов.

Зарегистрироваться на участие в соревнованиях можно на сайте горнолыжного комплекса «Солнечная долина».