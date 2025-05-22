В Челябинской области появятся два новых 50‑метровых бассейна

Один из них на стадии проектирования, второй будет запущен в эксплуатацию в 2026 году

В Челябинске начали проектировать новый 50-метровый бассейн, перешедший в государственную собственность. Еще один подобный объект появится в Магнитогорске в 2026 году. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Станислав Мошаров на совещании с представителями Федерации водных видов спорта России. На встрече также обсуждались перспективы развития плавания в регионе, сообщает региональный Минспорт.

Совещание состоялось в рамках проведения Всероссийских соревнований по плаванию «Кубок Александра Попова». Первый заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров обсудил перспективы развития плавания в регионе с представителями Федерации водных видов спорта России: генеральным секретарем Радмиром Габдуллиным и вице-президентом Евгением Коротышкиным.

В совещании также приняли участие министр физической культуры и спорта Челябинской области Владимир Иванов, президент региональной Федерации плавания Валерий Галеев, президент Федерации плавания Свердловской области Александр Серебренников, а также именитые спортсмены — четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов и бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Фесиков.

Участники обсудили ряд ключевых вопросов, включая строительство новых спортивных объектов и подготовку кадров. Станислав Мошаров сообщил о начале проектирования нового 50-метрового бассейна в Челябинске, учитывающего потребности спортсменов, занимающихся адаптивным плаванием. Строительство бассейна в Магнитогорске также находится в активной фазе и планируется к завершению в следующем году.

Особое внимание было уделено проблеме нехватки квалифицированных специалистов. Для ее решения планируется сотрудничество с Уральским государственным университетом физической культуры и привлечение тренеров через региональную программу «Земский тренер».

«Эта программа частично решает кадровый вопрос. Но неполная загрузка бассейнов в дневное время — это еще одна серьезная проблема. Для ее решения необходимо активнее внедрять школьные программы по плаванию, а также добиваться федерального финансирования», — подчеркнул Станислав Мошаров.

Президент региональной Федерации плавания Валерий Галеев отметил, что совместная работа с Александром Поповым позволила остановить отток спортсменов из Челябинской области за последние два года.

Генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин подчеркнул важность грамотного стратегического менеджмента и сильной команды профессионалов для эффективной работы новых спортивных объектов. По его словам, необходимы не только талантливые спортсмены, но и опытные тренеры, судьи и менеджеры.