В Челябинской области появился новый посол ГТО

Им стал тренер по хоккею спортшколы Троицка Игорь Евдокимов

В Троицке завершился фестиваль спорта, приуроченный ко Всероссийскому дню физкультурника, в рамках которого состоялась торжественная церемония присвоения статуса посла ГТО старшему тренеру по хоккею с шайбой местной спортивной школы «Олимп» Игорю Евдокимову, сообщает региональная Дирекция спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне».



Игорь Александрович Евдокимов — один из самых известных и опытных хоккейных специалистов в Троицке, сделавший немало для развития и популяризации физической культуры и спорта в муниципальном районе. Его труды и кропотливая работа были замечены Минспортом РФ, который наделил его статусом «регионального посла ГТО» в Челябинской области. Соответствующий сертификат вручили глава Троицкого городского округа Александр Виноградов, зампредседателя Законодательного собрания Челябинской области Владимир Павлов и руководитель регионального оператора комплекса ГТО Александр Беленков.



Напомним, что проект «Посол ГТО» реализуется в рамках мероприятий ВФСК «Готов к труду и обороне». Одна из главных задач послов ГТО — популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди населения. В Челябинской области соответствующими функциями ранее были наделены заслуженный тренер РФ по боксу, профессор Петр Галкин и мастер спорта международного класса по легкой атлетике Евгения Зинурова. Таким образом, Игорь Евдокимов стал третьим в регионе послом ГТО.



Отметим, что в Троицке также в эти дни прошел фестиваль спорта, приуроченный ко Всероссийскому дню физкультурника. В рамках фестиваля проведены соревнования по различным видам спорта — армрестлингу, стритболу, а также прием нормативов комплекса ГТО. Все победители и призеры были награждены медалями и почетными грамотами.

