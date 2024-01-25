В Челябинской области построили круглогодичное снегохранилище для лыжного комплекса

Оно позволит спортсменам продлить соревновательный сезон

На базе лыжного комплекса в поселке Полетаево открыли первое в регионе снегохранилище. Искусственный снег здесь можно будет хранить круглый год, что позволит лыжникам продлить соревновательный сезон с октября по май, а комплексу — стать центром подготовки лыжников Челябинской области и базой в проведении учебно-тренировочных сборов для команд других регионов. Рассказываем, как в Сосновском районе додумались до такого и зачем все это нужно.

Вообще-то, в Полетаево есть хорошая спортивная инфраструктура. Появилась она сравнительно недавно: в 2018 году здесь был построен современный лыжный комплекс с трехкилометровой освещенной лыжно-роллерной трассой. А для успешного его функционирования была закуплена соответствующая спецтехника и оборудование — ратраки, снегоходы, снеговые пушки.

Все это привело к тому, что лыжники местной детско-юношеской спортивной школы получили возможность тренироваться в современных и комфортных условиях. Потянулись сюда и спортсмены из соседних регионов: комплекс стал для них площадкой в проведении учебно-тренировочных сборов.

Однако капризы уральской погоды (позднее установление снежного покрова и ранняя весна) заставили руководителей лыжного комплекса придумывать различные варианты того, как продлить соревновательный сезон.

Снеговые пушки хоть и помогали с искусственным оснежением, но не в полной мере. Так, директор местной ДЮСШ взял на вооружение опыт коллег из Ханты-Мансийска, Тюмени и Сочи. Там создали крупнейшие снегохранилища на базе биатлонных комплексов мирового уровня. В них искусственный снег хранится круглогодично!

«Для того чтобы производить искусственный снег, необходима соответствующая температура. Но в ноябре на Южном Урале обычно тепло. Поэтому стали искать варианты того, чтобы создать систему хранения снега, чтобы его можно было использовать ранней осенью или поздней весной. В таком случае мы получали бы возможность продлить учебно-тренировочный сезон с октября по май», — рассказывает Первому областному информагентству директор полетаевской ДЮСШ Александр Абрамов.

Летом 2023 года был выделен земельный участок для создания снегохранилища, начались работы по его обустройству. Причем для этого не надо было строить какие-то сложные и дорогостоящие конструкции.

На оборудованном участке вырыли котлован глубиной до двух метров и с трехметровым бруствером по периметру. Снеговыми пушками заполнили его искусственным снегом, а сверху засыпали древесными опилками. То есть снегохранилище будет функционировать под открытым небом даже в самое жаркое лето и сохранит искусственный снег в том виде, который необходим для оснежения лыжной трассы.

«В котлован мы засыпали около 7500 кубометров снега. Этого достаточно, чтобы „покрыть“ трехкилометровую лыжную трассу. Теперь, чтобы сберечь снежную массу до осени, нам понадобится около 700 кубометров древесных опилок. Снег будет храниться под ними все лето. Потеря его массы к осени может составить максимум 5 процентов. Единственное, что летом периодически нужно будет увлажнять снег водой», — добавляет Александр Абрамов.





Таким образом, ежегодно уже в октябре лыжники местной спортшколы смогут начинать спортивный сезон. Надо ли говорить, какое это имеет значение для подготовки к ответственным стартам. Это в конечном итоге сокращает и расходы — руководству спортшколы не придется отправлять атлетов на дорогостоящие сборы: платить аренду за их проживание и за питание, арендовать трассы и так далее. Лыжники смогут тренироваться дома в привычных условиях. Кроме того, потянутся сюда и сборные команды из других регионов.