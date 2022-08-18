В Челябинской области посол ГТО сварит браслет из оптоволокна

Евгения Зинурова примет участие в необычном мастер-классе на Парижском полумарафоне

Один из организаторов Парижского полумарафона в Челябинской области организует необычный мастер-класс, в котором примет участие известная легкоатлетка, а ныне посол ГТО Евгения Зинурова. Интернет-провайдер мероприятия «Ростелеком» предложил спортсменке испытать себя в роли сварщика оптоволокна, сообщают организаторы мероприятия.

Национальный провайдер «Ростелеком» подготовил телекоммуникационную инфраструктуру для проведения масштабного легкоатлетического забега — Парижского полумарафона. Компания предоставила бесперебойный интернет по проводной технологии и Wi-Fi, а также обеспечила возможность телевизионной трансляции мероприятия.

Чтобы реализовать проект, специалисты «Ростелекома» организовали оптический канал связи со скоростью подключения к интернету до 1 Гбит/с. Для обеспечения выхода в Сеть провайдер построил более одного километра линий связи.

Выступит в Парижском полумарафоне и известная спортсменка, чемпионка мира и Европы Евгения Зинурова. Причем не только в легкоатлетическом забеге, но и в необычном мастер-классе, который организуют сотрудники компании «Ростелеком». Ей предстоит в полевых условиях научится ювелирно зачищать тончащие волокна кабеля и сварить браслет из оптоволокна.

«Интересно будет примерить на себя роль связиста на мастер-классе и сварить оптику. Думаю, этот опыт будет схож с теми чувствами, которые я испытываю во время забега. Насколько понимаю, в такой работе нужны сосредоточенность и нацеленность на качественный результат. Отличается лишь темп. Если средняя скорость бегуна на дистанции 800 метров составляет 24 км/ч, то скорость интернета по оптике — в сотни раз выше», — отметила спортсменка.

Напомним, что Парижский полумарафон пройдет в ближайшую субботу, 20 августа. В 10:00 по традиции старт будет дан у «Эйфелевой башни» в селе Париж. Организаторы приготовили большую культурно-развлекательную программу участникам и гостям мероприятия.

Фото — Дирекция спортивно-массовых мероприятий и ВФСО «Готов к труду и обороне» Челябинской области (vk.com/dirgto)

Коллаж — ИА «Первое областное»

