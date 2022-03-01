В Челябинской области подвели итоги регионального хоккейного турнира «Золотая шайба»

Состязания среди детских команд прошли в шести возрастных группах

В Троицке на льду местной спортшколы завершился региональный турнир «Золотая шайба» среди сильнейших юных хоккеистов области. В нем приняли участие более 700 спортсменов из 41 команды региона, а победители и призеры турнира были определены в шести возрастных группах, сообщает региональная Дирекция спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне».

Соревнования в каждой возрастной группе проходили в два этапа. На первом команды были разделены на подгруппы, где участники в играх по круговой системе оспаривали места за выход в финальную стадию, где уже и определялись победитель и призеры турнира. В общей сложности за период с января по февраль на областных соревнованиях юных хоккеистов «Золотая шайба» была проведена 81 игра, в которых за все время было забито 609 шайб.

В каждой возрастной группе по итогам турниров определены особо отличившиеся игроки индивидуальными призами по 4 номинациям: «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший нападающий» и «Лучший бомбардир».

Победители и призеры областных соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова сезона 2021/2022:

Среди сельских команд юношей 2007—2008 годов рождения:

1-е место — ХК «Молот», Чебаркульский городской округ;

2-е место — ХК «СШ по хоккею», Коркинский городской округ;

3-е место — ХК «Майнер», Верхнеуральский муниципальный район.

Среди сельских команд юношей 2009—2010 годов рождения:

1-е место — ХК «СШ по хоккею», Коркинский муниципальный район;

2-е место — ХК «Молот», Чебаркульский городской округ;

3-е место — ХК «Майнер», Верхнеуральский муниципальный район.

Среди городских команд юношей 2005—2006 годов рождения:

1-е место — ХК «Спутник», Миасский городской округ;

2-е место — ХК «Вагоностроитель», Усть-Катавский городской округ;

3-е место — ХК «Таганай», Златоустовский городской округ.

Среди городских команд юношей 2007—2008 годов рождения:

1-е место — ХК «СШ «Олимпия» — «Снежинские волки», Снежинский городской округ;

2-е место — ХК «Молот», Чебаркульский городской округ;

3-е место — ХК «Спутник», Миасский городской округ.

Среди городских команд юношей 2009—2010 годов рождения:

1-е место — ХК «Стальные топоры», Магнитогорский городской округ;

2-е место — ХК «СШ по хоккею», Коркинский муниципальный район;

3-е место — ХК «Спутник», Миасский городской округ.

Среди городских команд юношей 2011—2012 годов рождения:

1-е место — ХК «Таганай», Златоустовский городской округ;

2-е место — ХК «Молот», Чебаркульский городской округ;

3-е место — ХК «СШ «Олимпия» — Снежинские волки, Снежинский городской округ.

В связи с эпидемиологической ситуацией игры соревнований транслировались в социальных сетях Челябинской области. Всего за данный период было проведено 16 онлайн-трансляций с охватом более 250 000 просмотров.