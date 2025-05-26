В Челябинской области подвели итоги фестиваля игровых видов спорта «Трудовые резервы»

Соревнования по четырем видам спорта собрали 52 команды и более 650 участников

Более 650 участников собрал первый в Челябинской области фестиваль игровых видов спорта «Трудовые резервы». В нем приняли участие 52 корпоративные команды, которые разыграли 12 комплектов наград по четырем видам спорта — футболу, волейболу, баскетболу и тэг-регби, сообщает региональная Дирекция спортивных мероприятий (оператор комплекса ГТО).

Состязания проходили на девяти площадках города Челябинска в течение двух дней, 24 и 25 мая. В них приняли участие 34 предприятия региона, некоторые из них выставили несколько команд. В общей сложности на спортплощадки вышли представители 52 команд.

Фестиваль собрал более 650 участников. Ничего подобного ранее в регионе не проводилось, получилась эдакая мини-олимпиада для корпоративных команд Челябинской области.

«Это не просто соревнования, а отличная возможность для укрепления командного духа. Причем как в рамках одной организации, так и в целом обмена опытом у трудовых коллективов. Радостно видеть, что спорт на предприятиях региона успешно развивается», — отметила председатель регионального отделения ВФСО «Трудовые резервы» Екатерина Сметанина.

В волейбольном турнире победу одержали сотрудники ЧКПЗ. В рамках «Корпоративной волейбольной лиги» не было равных команде «Факел». Кстати, здесь были представлены аж три дивизиона.

В футбольном турнире показали мастерство магнитогорцы из ПАО «ММК». Они же выиграли и баскетбольные состязания в формате 3×3. Наконец, в тэг-регби первое место досталось команде «Уралкран».