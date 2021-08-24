В Челябинской области планируют реализовать программу «Бокс в школу»

Глава региона поддержал инициативу Федерации бокса России

Сегодня, 24 августа, Алексей Текслер обсудил развитие бокса на Южном Урале с генеральным секретарем, членом исполкома Федерации бокса России Кириллом Щекутьевым. Предметом встречи стало проведение в регионе женского чемпионата России, а также реализация программ развития бокса среди школьников и студентов, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Сегодня у нас будет возможность обсудить и детализировать в том числе вопрос подготовки к чемпионату России по боксу среди женщин. Пандемия немного поменяла наши планы, тем не менее желание провести в регионе это мероприятие, пусть и со сдвигом, у нас есть. Мы обязательно это сделаем. Ждем большое количество и участниц, и, конечно, гостей. Самое важное и самое главное — это развитие бокса в регионе»,— подчеркнул Алексей Текслер.

На встрече подвели итоги выступления сборной России по боксу на Олимпийских играх. Обсудили вопросы, связанные с подготовкой к чемпионату России по боксу среди женщин, который пройдет в Челябинске в ноябре 2021 года, а также развитие бокса в регионе. Алексей Текслер отметил, что основной задачей является развитие массового детско-юношеского бокса в Челябинской области.

В ходе разговора Кирилл Щекутьев выступил с инициативой реализовать на территории региона программу «Бокс в школу». Она реализуется уже более чем в 10 регионах. Это программа по использованию третьего урока физкультуры в школах для изучения бокса. Проект направлен на развитие регионального бокса, пропаганду спорта и активного образа жизни, воспитание здорового и крепкого поколения. Кроме того, спортивный руководитель напомнил, что в этом году Федерация бокса России учредила Лигу студенческого бокса.

«Мы заинтересованы, чтобы как можно больше обычных людей занимались именно боксом, как видом спорта для поддержания своей общефизической подготовки. Благодаря двум программам мы получим возможность найти новые кадры, перспективные для участия в чемпионатах России, мира и Олимпиадах», — сказал Кирилл Щекутьев.

Алексей Текслер поддержал озвученные идеи. Напомним, что чемпионат России по боксу среди женщин, который должен был пройти в Челябинске в конце августа этого года, был перенесен на ноябрь. Такое решение было принято Федерацией бокса России совместно с организационным комитетом, созданным в Челябинской области для того, чтобы соревнования прошли в присутствии максимально возможного числа зрителей.