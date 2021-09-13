В южноуральской столице и других районах области 18 сентября состоятся легкоатлетические забеги в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации». В этом году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в мероприятии не смогут принять участие все желающие, состоятся только спортивные забеги.
Как сообщили в региональной дирекции спортивно-массовых мероприятий, годом ранее в области на старт пробега вышли порядка 20 тысяч спортсменов. Кроме того, в 2021 году Всероссийский день бега «Кросс нации» будет посвящен 90-летнему юбилею Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
В Челябинске в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе было принято решение о проведении только спортивных забегов. Они состоятся на территории муниципальной лыжной базы (ул. Лесопарковая, 2а).
Программа мероприятия:
08:00 — начало регистрации участников спортивных забегов;
09:00 — старт забега на 12 000, 8000 и 6000 м;
10:00 — старт забега на 4000 м (юноши и девушки);
10:30 — старт забега на 4000 м (мужчины и женщины);
11:00 — торжественное открытие соревнований (награждение победителей и призеров дистанций на 12 000, 8000 и 6000 м);
11:30 — старт забега на 1000 м (девочки);
11:45 — старт забега на 1000 м (мальчики);
12:00 — награждение победителей и призеров дистанций на 1000 и 4000 м, торжественное закрытие соревнований.
Также региональным министерством спорта принято решение о том, что муниципалитеты самостоятельно будут принимать решения о проведении, составе участников и формате забегов, учитывая требования Роспотребнадзора.