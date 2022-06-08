В Челябинской области открыли спортивную базу мирового уровня для дзюдоистов

Она разместилась на базе детского оздоровительного лагеря ЧЭМК на озере Акакуль

Сегодня, 8 июня, состоялось открытие современного спорткомплекса в детском оздоровительном лагере ЧЭМК на озере Акакуль. Юные дзюдоисты получили возможность проводить летние учебно-тренировочные сборы в комфортных условиях. Для них построили уникальный крытый спорткомплекс с татами, общая площадь которого составила 1200 кв. м.

При разработке проекта был использован опыт тренировок олимпийской сборной России. В частности, речь идет о принципе проведения специальных летних сборов на базе какого-либо курорта.

«Тем самым создаются условия для совмещения летнего отдыха детей с тренировочным процессом. После окончания учебного года с наступлением летних каникул ребята разъезжаются кто куда, прерывают тренировки, что снижает уровень их спортивной подготовки. С появлением нового спорткомплекса на Акакуле мы решили эту проблему», — подчеркнул директор детской школы дзюдо «Электрометаллург», Заслуженный мастер спорта Денис Ярцев.

Современный спортивный комплекс разместили в непосредственной близости от береговой линии озера Акакуль. Отдельную площадку выделили и под тренажеры, доступ к которым будут иметь не только юные спортсмены, но и все отдыхающие в лагере предприятия дети.

Инициатива строительства современной площадки с татами принадлежит ЧРО партии «Единая Россия». Ее поддержало и реализовало руководство ЧЭМК.

«Ребята могут теперь не только весело и полезно провести время в детском лагере, но и тренироваться в современных и комфортных условиях», — отметил руководитель исполнительного комитета ЧРО «Единая Россия» Денис Моисеев.

Спорткомплекс уже принял первую смену воспитанников челябинской детской школы дзюдо «Электрометаллург». Как отметил ее директор, заслуженный мастер спорта Денис Ярцев, летние сборы позволят юным спортсменам не терять форму во время летних каникул и совместить тренировки с летним загородным отдыхом.

«Детский отдых и занятия спортом — это часть социальной политики комбината. В 2021 году мы построили и открыли детскую школу дзюдо „Электрометаллург“, где все желающие занимаются абсолютно бесплатно. В этом году добавили к ней еще и летний тренировочный корпус», — заявил гендиректор ЧЭМК Павел Ходоровский.

Пожелали спортсменам насыщенных тренировок и роста мастерства вице-губернатор Анатолий Векшин и гендиректор ЧЭМК Павел Ходоровский.