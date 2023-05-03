Организаторы Парижского полумарафона в Челябинской области объявили набор волонтеров на соревнования, которые пройдут 28 мая в Нагайбакском районе. Помощь в организации турнира окажут 130 добровольцев, сообщает региональный Минспорт.
Волонтеры будут задействованы в нескольких направлениях — выдача стартовых пакетов, работа в зоне старта/финиша, на пит-стопах, камере хранения и на других функциях. Часть команды волонтеров будет работать два дня 27 и 28 мая.
Набор продлится до 14 мая. Подать заявку в добровольцы можно на сайте ДОБРО. ру, пройдя по ссылке. Каждого добровольца ждет фирменная экипировка, питание и благодарности от команды организаторов.
В этом году организаторы приготовили участникам на выбор несколько дистанций. Ожидается что участие в марафоне примут 2200 участников из разных уголков России. Все желающие могут заявиться на 5-километровую дистанцию скандинавской ходьбы и 10-километровый велозаезд. Также специально для гостей полумарафона организаторы готовят большую культурную программу.
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