Организаторы Парижского полумарафона в Челябинской области объявили набор волонтеров на соревнования, которые пройдут 28 мая в Нагайбакском районе. Помощь в организации турнира окажут 130 добровольцев, сообщает региональный Минспорт.

Волонтеры будут задействованы в нескольких направлениях — выдача стартовых пакетов, работа в зоне старта/финиша, на пит-стопах, камере хранения и на других функциях. Часть команды волонтеров будет работать два дня 27 и 28 мая.

Набор продлится до 14 мая. Подать заявку в добровольцы можно на сайте ДОБРО. ру, пройдя по ссылке. Каждого добровольца ждет фирменная экипировка, питание и благодарности от команды организаторов.

В этом году организаторы приготовили участникам на выбор несколько дистанций. Ожидается что участие в марафоне примут 2200 участников из разных уголков России. Все желающие могут заявиться на 5-километровую дистанцию скандинавской ходьбы и 10-километровый велозаезд. Также специально для гостей полумарафона организаторы готовят большую культурную программу.

Участники Парижского полумарафона в Челябинской области получат уникальные медали
Добавим, что участников Парижского полумарафона в Челябинской области наградят уникальными медалями, эскиз которых представили организаторы мероприятия. Все юные спортсмены и любители бега получат награды с изображением гуся — символа соревнований. Взрослых участников легкоатлетических забегов ждут медали, на которых красуется уменьшенная копия Эйфелевой башни — главной достопримечательности села Париж.