В Челябинской области открыли финал «Уральской метелицы»

Спортсмены разыграют награды в мужском мини-футболе, лыжных гонках, хоккее с шайбой

В Чебаркульском округе дали старт XXIII областной зимней сельской спартакиаде. Церемония прошла в селе Травники в местном Доме культуры. «Уральская метелица» — главные спортивные состязания среди сельских территорий региона, передает корреспондент ИА «Первое областное».

С приветственным словом к участникам обратился первый заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров.





«Не зря эти соревнования называют в нашем регионе малыми Олимпийскими играми. Эти старты — наша история и наши традиции, которые мы уже продолжаем 23 года. Уверен, эти соревнования станут большим событием как для участников, так и гостей спартакиады», — подчеркнул Станислав Мошаров.

Глава Чебаркульского округа Владимир Пупырев, чья территория впервые за долгие годы принимает финал, отметил серьезный настрой хозяев.

«Мы тоже ставим перед собой высокие задачи. На правах хозяев спартакиады рассчитываем на успешное выступление и побороться за пятерку сильнейших», — отметил Владимир Пупырев.

В финальном этапе, который продлится с 13 по 15 февраля, участвуют 22 команды из сельских округов области. Спортсмены разыграют награды в мужском мини-футболе, лыжных гонках, хоккее с шайбой. Завершились турниры по стрельбе среди руководителей. Победители уже определились в гиревом спорте, троеборье дояров, шахматах, шашках, многоборье ГТО и женском мини-футболе. Действующим чемпионом является сборная Увельского округа.

Сегодня первыми на старт вышли главы муниципалитетов. В турнире по стрельбе лучший результат показал глава Увельского района Сергей Рослов, в очередной раз подтвердивший звание самого меткого руководителя. В тройке призеров также Сергей Сергеев из Красноармейского округа и Артем Яхимович, представляющий Агаповский район.



